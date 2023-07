Austríaco Marcel Sabitzer, do Bayern de Munique, assina com Borussia Dortmund

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/07/2023 - 18:55 Compartilhe

O meio-campista austríaco do Bayern de Munique, Marcel Sabitzer, de 29 anos, assinou um contrato com o rival bávaro Borussia Dortmund, anunciou o clube do Ruhr em seu site nesta segunda-feira (24).

O Borussia, vice-campeão da última Bundesliga, especifica que o jogador, um dos capitães da seleção austríaca, passou com sucesso pelos exames médicos e assinou um contrato de quatro anos, até 30 de junho de 2027. A mídia alemã indica um valor de 19 milhões de euros (R$ 99,4 milhões na cotação atual) pela transferência.

Depois de iniciar sua carreira profissional na Áustria, no Admira Wacker e depois de jogar pelo Rapid Vienna, Sabitzer chegou à Bundesliga em 2014, ao RB Leipzig, onde permaneceu até 2021 – tendo saído apenas uma vez para jogar uma temporada pelo Salzburg – antes de se transferir para o Bayern.

No total, ele disputou 185 jogos na Bundesliga e 32 na Liga dos Campeões até agora. Pela seleção da Áustria jogou 71 partidas.

Na temporada passada, ele foi emprestado ao Manchester United em fevereiro pelo gigante da Baviera, onde disputou 18 jogos contando todas as competições antes de se lesionar em maio.

