Áustria vence a Macedônia do Norte na estreia do Grupo C da Eurocopa Após empate no primeiro tempo, mexidas do técnico Franco Foda surtem efeito no fim da partida, e Áustria começa o torneio de seleções com três pontos garantidos

Estreia com o pé direito. Candidata a incomodar as grandes seleções, a Áustria iniciou o caminho na Eurocopa com vitória. Neste domingo, o time do técnico Franco Foda bateu a Macedônia do Norte por 3 a 1, na Arena Nacional, em Bucareste, a capital da Romênia. Lainer, Gregoritsch e Arnautovic marcaram os gols, enquanto Pandev fez para os macedônios.

COM CATEGORIA

​Favorita ao jogo, e uma das candidatas à classificação, a Áustria começou o jogo pressionando a Macedônia do Norte, que por sua vez tentava se defender. Aos 18 minutos, depois um lançamento primoroso do meia Sabitzer, Lainer apareceu na segunda trave e abriu o placar.

Lainer fez seu segundo gol pela seleção austríaca (Foto: MIHAI BARBU / POOL / AFP)

SEMPRE ELE

​A Macedônia do Norte não se abateu com o gol sofrido e saiu mais para o jogo. Aos 28 minutos, Alioski fez jogada pela esquerda e a defesa austríaca se atrapalhou. A bola sobrou para Trajkovski dividir com Alaba e o goleiro Bachmann. Na sobra, o veterano Pandev aproveitou o rebote e tocou para o gol vazio para deixar tudo igual.

Pandev comemorando o gol de empate da Macedônia do Norte (Foto: DANIEL MIHAILESCU / POOL / AFP)

SEGUNDO TEMPO EQUILIBRADO

A etapa final foi mais disputada que os 45 minutos iniciais, com chances para os dois lados. Sem esperar a Áustria, como fez no primeiro tempo, a Macedônia do Norte tentou incomodar o adversário. Os austríacos mantiveram o controle da posse de bola e tentavam chegar com perigo.

DEDO DO TÉCNICO

Precisando do resultado, o técnico Franco Foda fez duas mudanças que mudaram o rumo do jogo. Gregoritsch e Arnautovic saíram do banco para fazer os gols que deram a vitória à Áustria. Aos 33, Alaba cruzou para Gregoritsch se antecipar ao goleiro e fazer o segundo. Aos 44, Arnautovic recebeu de Laimer, driblou o goleiro Dimitrievski, e deu números finais ao jogo.

SEQUÊNCIA

Áustria e Macedônia do Norte voltam a campo pelo Grupo C na próxima quinta-feira. Enquanto os austríacos encaram a Holanda, os macedônios enfrentam a Ucrânia.

