Áustria vai ‘neutralizar’ casa onde Hitler nasceu

ROMA, 03 JUN (ANSA) – Após anos de discussão sobre o uso da residência onde Adolf Hitler nasceu, a Áustria anunciou nesta terça-feira (02) que “neutralizará” o local e o transformará em uma delegacia de polícia.

“Um novo capítulo será aberto para o futuro da casa natal de um ditador e um assassino em massa”, disse o ministro do Interior austríaco, Karl Nehammer, aos jornalistas. A ideia do governo é que o local passe por uma total revitalização estética para por fim ao fluxo de neonazistas que fazem “peregrinações” à residência.

Segundo a emissora britânica “BBC”, um projeto de arquitetos do país venceu uma disputa para a total reformulação da fachada. Ao todo, a obra custará cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 28,7 milhões) e deve ser finalizada no fim de 2022.

A placa “Fascismo nunca mais”, que está na frente da residência, será levada para um museu de Viena e, de acordo com Hermann Feiner, funcionário do Ministério do Interior, “a neutralização deste local será definitiva”.

Localizada na cidade de Braunau am Inn, a casa foi expropriada pelo governo austríaco em 2016 e, em novembro de 2019, Viena decidiu que ela seria transformada em uma delegacia de polícia.

Nascido em 20 de abril de 1889, Hitler permaneceu ali por apenas algumas semanas, sendo que sua família se mudou para outra residência na mesma cidade. Com três anos, ele e os familiares deixaram Braunau am Inn. Apesar do governo da Áustria alugar o prédio desde 1972, sendo que ele serviu para diversos objetivos ao longo dos anos, o local foi expropriado em 2017 após o proprietário se negar a vender o prédio.(ANSA)

