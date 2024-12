Áustria suspende veto à plena adesão de Romênia e Bulgária ao espaço Schengen de livre circulação

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/12/2024 - 14:46 Para compartilhar:

A Áustria anunciou nesta segunda-feira (9) que está retirando seu veto à adesão total da Romênia e da Bulgária ao espaço de livre circulação Schengen, o último obstáculo para os dois países do leste europeu após anos de espera.

“Não usaremos nosso veto”, disse à AFP um porta-voz do Ministério do Interior, dias antes de uma reunião em Bruxelas que deve ratificar a entrada dos dois países no espaço Schengen até o início de 2025.

O espaço Schengen é uma área de livre circulação criada em 1985, na qual mais de 400 milhões de pessoas podem viajar sem controle de fronteiras.

A Áustria era o único país da União Europeia (UE) relutante em permitir que esses dois países entrassem totalmente na área, temendo um fluxo significativo de solicitantes de asilo.

A inclusão da Romênia, com 19 milhões de habitantes, e da Bulgária, com 6,5 milhões de habitantes, elevaria a zona Schengen para 29 membros: 25 dos 27 estados da União Europeia (UE) mais os vizinhos Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

