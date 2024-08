Áustria prende suspeitos de planejar atentado em show de Taylor Swift

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/08/2024 - 16:01 Para compartilhar:

VIENA, 7 AGO (ANSA) – A polícia austríaca prendeu dois homens suspeitos de planejar um ataque terrorista durante os shows que a cantora americana Taylor Swift vai fazer nos próximos dias em Viena.

De acordo com as autoridades locais, um dos indivíduos teria “jurado fidelidade” ao Estado Islâmico (EI).

Os agentes efetuaram a prisão dos suspeitos na cidade de Ternitz, que fica a quase 70 quilômetros de distância de Viena.

A estrela americana se apresentará na capital austríaca, no Estádio Ernst Happe, nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Apesar do alerta, nenhuma mudança na programação do show foi anunciada até o momento.

No entanto, a segurança durante as apresentações da artista será reforçada, segundo a polícia de Viena. (ANSA).