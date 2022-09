Áustria anuncia limite para preços de energia

admin3 07/09/2022 - 12:25 Compartilhe

O governo da Áustria anunciou nesta quarta-feira planos para um limite de preços no setor de energia, a fim de conter a alta nos custos no setor, ligados à guerra da Rússia na Ucrânia. O chanceler austríaco, Karl Nahammer, disse que o limite deve reduzir custos para um consumidor médio em cerca de 500 euros (US$ 494) ao ano.







O governo proverá cerca de 3 a 4 bilhões de euros para financiar a medida, que entrará em vigor em dezembro e durará até o fim de junho de 2024.

Segundo ele, a intenção é garantir uma ajuda “rápida e sem burocracia”.

Nehammer acrescentou que os cidadãos de baixa renda podem entrar com um pedido de apoio financeiro adicional.

O plano de alívio nos custos ocorre no momento em que a Áustria e outros países da Europa lutam para conter uma crise de energia e preços em alta, enquanto a Rússia recua em suas entregas de gás natural.