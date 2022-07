Australianos Ebden e Purcell são campeões nas duplas em Wimbledon

Os australianos Matthew Ebden e Max Purcell, finalistas em janeiro do Aberto da Austrália, conseguiram neste sábado em Wimbledon seu primeiro título de Grand Slam nas duplas masculinas, derrotando na final os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic.

Ebden e Purcell fecharam o jogo em 3 sets a 2 no ‘super tie-break’ do quinto set, com parciais de 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 4-6, 6-4 e 7-6 (10/2), em quatro horas e 11 minutos de partida.

Os dois formam a primeira dupla australiana a conquistar Wimbledon desde o título de Todd Woodbridge e Mark Woodforde em 2000.

