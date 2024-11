Australiano que tentou entrar na final dos 100 m recebe multa de 8 mil euros

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/11/2024 - 12:18 Para compartilhar:

O Tribunal Correcional de Bobigny sancionou uma multa de 8 mil euros (50,5 mil reais na cotação atual) ao australiano que tentou, no dia 4 de agosto, entrar na pista do Stade de France antes da final dos 100 metros masculinos nos Jogos de Paris-2024, indicou o Ministério Público (MP) nesta sexta-feira (29).

Julgado na quinta-feira, o jovem de 24 anos, que não esteve presente, recebeu uma proibição de entrar no estádio por três anos.

O jovem, com uma camiseta escrito “Palestina Livre, Ucrânia Livre, Jesus”, foi interceptado pela segurança do Stade de France quando tentava entrar na pista de atletismo, apontou o MP no início de agosto.

Os finalistas dos 100 metros masculinos tiveram que esperar alguns minutos antes de se posicionarem na linha de partida.

O intruso, que já havia protagonizado cenas similares em outros eventos esportivos ao redor do mundo, foi detido.

Ele foi então colocado sob supervisão judicial e proibido de se apresentar nos departamentos franceses onde os Jogos Olímpicos estavam sendo realizados: Seine-Saint-Denis, Paris, Hauts-de-Seine, Bouches-du-Rhône, entre outros.

Após ganhar a final dos 100 metros mais acirrada da história, com cinco milésimos de segundo de vantagem, o americano Noah Lyles declarou que não tinha ouvido falar do incidente.

meh-amb/pm/iga/jmo/dd