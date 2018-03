Australiano Kokkinakis atropela francês e pegará Federer em Miami

O australiano Thanasi Kokkinakis será o adversário de Roger Federer na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. Nesta quinta-feira, o número 175 do mundo não teve qualquer dificuldade para atropelar na estreia o francês Calvin Hemery por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1h05min de partida.

Diante do 150.º colocado do ranking, que veio do qualifying, Kokkinakis imprimiu seu ritmo desde o início e aproveitou quatro dos cinco break points que teve. Com isso, garantiu o direito de enfrentar Roger Federer, que estreia na competição na segunda rodada, após folgar na primeira.

Número 1 do ranking, Federer chegou a Miami após um vice-campeonato em outro Masters 1000, o de Indian Wells, no último domingo. Agora, ele terá pela frente o jovem australiano, de apenas 21 anos, com quem fará seu primeiro confronto no circuito da ATP.

Em outras partidas já encerradas nesta quinta pelo Masters 1000 de Miami, destaque para o argentino Leonardo Mayer, número 45 do mundo, que sofreu, mas eliminou o norte-americano Donald Young por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2.

Os russos Daniil Medvedev e Evgeny Donskoy também avançaram à segunda rodada, assim como o indiano Yuki Bhambri, os espanhóis Guillermo Garcia-López e Nicolas Kuhn, o canadense Denis Shapovalov, o sérvio Dusan Lajovic, o norte-americano Steve Johnson, o japonês Yoshihito Nishioka e o georgiano Nikoloz Basilashvili.