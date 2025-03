Australiano Fred Stolle, duas vezes campeão do Grand Slam, morre aos 86 anos

O australiano Fred Stolle, vencedor de Roland Garros em 1965 e do US Open em 1966, morreu aos 86 anos, anunciou nesta quinta-feira (6) a Federação Australiana de Tênis (Tennis Australia).

Três vezes finalista em Wimbledon e duas vezes no Aberto da Austrália em simples, Stolle teve ainda mais sucesso em duplas e duplas mistas, vencendo 17 torneios de Grand Slam.

Nascido em 1938, na periferia norte de Sydney, Fred Stolle se tornou o número 1 do mundo em 1966, dois anos antes de profissionais e amadores serem autorizados a participar nos mesmos torneios (era Open).

Sua carreira começou em 1958, com uma derrota para o compatriota Rod Laver no Aberto da Austrália, e durou até sua aposentadoria em 1982, com um retrospecto em que se destacam três triunfos consecutivos na Copa Davis pela Austrália (1964-1966).

“Quando falamos sobre a era de ouro australiana e a progressão do esporte amador para o profissional, o nome de Stolle aparece no topo da lista”, declarou Craig Tiley, diretor da Tennis Australia, elogiando em um comunicado a “excelência, dedicação e profundo amor de Stolle pelo tênis”.

Depois de pendurar a raquete, treinou o americano Vitas Gerulaitis, vencedor do Aberto da Austrália em 1977. Como comentarista, Stolle ficou conhecido como “a voz do tênis” por várias gerações de telespectadores.

Darren Cahill, técnico do atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, elogiou na rede social X “um grande homem e uma lenda do nosso esporte, tanto como jogador quanto como comentarista. Com um microfone, ele foi campeão mundial”, disse o australiano.

Para Rod Laver, que venceu duas vezes todos os quatro torneios do Grand Slam em um ano (1962 e 1969), “você nunca poderia ficar bravo com um cara tão legal quanto Fred Stolle”.

“Ele venceu vários Grand Slams e chegou à final de muitos outros. Era preciso estar na melhor forma para vencê-lo”, escreveu Laver em homenagem na rede social X.

