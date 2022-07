Australiano ANZ faz proposta para comprar Suncorp Bank por US$3,4 bi, diz mídia

SYDNEY (Reuters) – O Australia and New Zealand Banking Group fez uma proposta para comprar a unidade bancária da seguradora Suncorp Group por cerca de 5 bilhões de dólares australianos (3,4 bilhões de dólares), no que pode ser o maior acordo bancário da Austrália em mais de uma década, segundo a imprensa local.

O ANZ e a Suncorp estavam nos últimos estágios das negociações neste fim de semana. O acordo com a Suncorp deve ser anunciado na manhã de segunda-feira, disse o jornal Australian Financial Review (AFR) em uma reportagem neste domingo, citando fontes envolvidas nas conversas.

Um porta-voz da Suncorp disse que a empresa não comenta sobre especulações do mercado. O ANZ não respondeu em um primeiro momento ao pedido por comentários feito fora do horário comercial.

A proposta do ANZ avalia a unidade bancária da Suncorp em um preço maior em relação aos seus rivais listados com base no valor contábil, disse a reportagem da AFR.

A reportagem foi publicada apenas dias depois do ANZ revelar que estava conversando com a companhia de private equity KKR & Co para comprar a empresa software MYOB Group, em um acordo que a imprensa local colocou em mais de 4,5 bilhões de dólares australianos (3,06 bilhões de dólares).

O ANZ, quarto maior banco da Austrália, pode buscar um aumento de capital de 3,5 bilhões de dólares australianos para comprar as operações bancárias da Suncorp e paralisou seus planos de comprar a MYOB, disse o jornal australiano neste domingo.

A KKR não respondeu em um primeiro momento ao pedido por comentários feito fora do horário comercial.

No mês passado, a Suncorp, segunda maior seguradora da Austrália em valor de mercado, disse que estava conduzindo uma revisão estratégica de suas operações bancárias para focar em seus negócios de seguros, principal gerador de receitas.

A unidade bancária e patrimonial da Suncorp contribuiu para 40% do lucro total da seguradora no ano fiscal de 2021, e teve empréstimos avaliados em 58,39 bilhões de dólares australianos até 31 de dezembro de 2021, principalmente empréstimos relacionados à moradia.

(Reportagem de Renju Jose)