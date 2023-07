Australianas batem recorde mundial no revezamento 4x100m livre em Fukuoka

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/07/2023 - 16:18 Compartilhe

As nadadoras australianas conquistaram a medalha de ouro no revezamento 4x100m livre, estabelecendo um novo recorde mundial em 3 minutos 27 segundos e 96 centésimos neste domingo (23) no Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, no Japão.

Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Meg Harris e Emma McKeon superaram um recorde que já pertencia à Austrália desde as Olimpíadas de Tóquio em 2021, onde McKeon e Harris também fizeram parte do revezamento.

As australianas, que emendaram dois títulos olímpicos (Rio-2016 e Tóquio-2020), venceram Estados Unidos e China no revezamento.

Neste novo título, se destacaram os desempenhos de McKeon, de 29 anos e campeã olímpica nos 50m e 100m livre, e da jovem O’Callaghan, de 19 anos e já campeã mundial nos 100m em Budapeste em 2022.

Elas superaram a marca anterior em um segundo e sete décimos.

A Austrália também mostrou sua força nesta modalidade, já que a equipe masculina conquistou o ouro minutos depois.

