Australiana McKeown é bi olímpica dos 200m costas e conquista seu 5º ouro em Jogos

A nadadora australiana Kaylee McKeown se sagrou bicampeã olímpica nesta sexta-feira (2) nos 200m costas dos Jogos de Paris-2024, e ainda bateu o recorde olímpico.

Ela venceu com o tempo de 2m03s73, à frente da americana Regan Smith (2m04s26), que ficou com a medalha de prata, e da canadense Kylie Masse (2m05s57), com o bronze, na Arena La Défense, em Nanterre, a oeste de Paris.

McKeown, que conquistou o quinto ouro olímpico de sua carreira, conseguiu em Paris defender seus títulos de campeã dos 100m e 200m costas de Tóquio-2020.

Nenhum nadador australiano, homem ou mulher, jamais completou esta dobradinha em dois Jogos Olímpicos consecutivos.

A recordista mundial era terceira colocada na metade da prova, atrás de Smith e Masse, mas recuperou forças e terminou com o sexto melhor tempo da história.

Sua vitória foi um revés para Smith, com quem mantém uma rivalidade histórica e a quem ela também superou nos 100m.

