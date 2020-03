Australiana Ashleigh Barty segue liderando ranking da WTA

A tenista australiana Ashleigh Barty, eleita Jogadora do Ano da WTA 2019, permanece no topo do ranking feminino pela 27ª semana consecutiva, informou a entidade nesta segunda-feira.

Barty, vencedora do Roland Garros em 2019 e semifinalista no Australian Open de 2020, é a primeira australiana a liderar o ranking de mulheres desde Evonne Goolagong Cawley em 1976.

Logo atrás estão a romena Simona Halep e em seguida a tcheca Karolina Pliskova.

A canadense Bianca Andreescu, vencedora do US Open de 2019 (último Grand Slam do ano), caiu de quarto para sexto.

A americana Serena Williams permanece no Top-10, já que se manteve na nona colocação.

Ranking da WTA de segunda-feira 9 de março de 2020:

1. Ashleigh Barty (AUS) 8717 pontos

2. Simona Halep (ROM) 6076

3. Karolína Pliskova (CZE) 5205

4. Sofia Kenin (EUA) 4590

5. Elina Svitolina (UCR) 4580

6. Bianca Andresscu (CAN) 4555

7. Kiki Bertens (HOL) 4335

8. Belinda Bencic (SUI) 4010

9. Serena Williams (EUA) 3915

10. Naomi Osaka (JPN) 3625

11. Aryna Sabalenka (BLR) 3615

12. Petra Kvitova (CZE) 3566

13. Madison Keys (EUA) 2962

14. Johannna Konta (GBR) 2803

15. Petra Martic (CRO) 2770

16. Garbiña Muguruza (ESP) 2711

17. Elena Rybakina (CAZ) 2471

18. Marketa Vondrousova (CZE) 2307

19. Alison Riske (EUA) 2256

20. Maria Sakkari (GRE) 2130

meh/llu/aam