Austrália x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo da repescagem à Copa do Mundo Seleções duelam por uma vaga no Mundial, que começa em novembro

Nesta segunda-feira, Austrália e Peru duelam diretamente pela classificação à Copa do Mundo. Restam apenas duas vagas em disputa para entrar na fase de grupos do Mundial, e uma delas vai ser decidida entre as equipes. O confronto, no Al Rayyan Stadium, está marcado para às 15h.





REPESCAGEM

A Austrália chegou na repescagem para a Copa do Mundo por ter vencido os playoffs asiáticos – vale lembrar que a seleção australiana faz parte dos jogos do continente asiático pois se desfiliou da Confederação de Futebol da Oceania (OFC). Enquanto o Peru, ficou em quinto colocado nas Eliminatórias Sul-americanas e disputa uma vaga no mundial.

ÚLTIMAS VAGAS

30 de 32 seleções já estão confirmadas na Copa do Mundo de 2022. Restam apenas duas vagas, uma a ser decidida por Austrália e Peru, e outra, por Costa Rica e Nova Zelândia. Na decisão entre os australianos e peruanos, quem vencer vai se juntar à França, Dinamarca e Tunísia no Grupo D do Mundial.

FICHA TÉCNICA

Austrália x Peru

Data e horário: 13/07/2022, às 15h

Local: Al Rayyan Stadium, em Doha (QAT)

Onde assistir: Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



AUSTRÁLIA (Técnico: Graham Arnold)

Ryan; Atkinson, Rowles, Wright, Behich; Mooy; Boyle, Irvine, Leckie; Hrustic, Maclaren.

PERU (Técnico: Ricardo Gareca)

​Gallese; Advincula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Yotun, Pena; Carrillo, Lapadula, Cueva.

