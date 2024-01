Austrália vence Síria (1-0) e avança às oitavas da Copa da Ásia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/01/2024 - 17:48 Para compartilhar:

A Austrália seguiu os passos do atual campeão e anfitrião Catar e se classificou para as oitavas de final da Copa da Ásia ao derrotar a Síria por 1 a 0 em Doha, nesta quinta-feira (18).

Jackson Irvine marcou o gol da vitória logo aos 15 minutos, o segundo no torneio, ao finalizar na área e colocar a bola entre as pernas do goleiro Ahmad Madanieh.

A seleção liderada pelo técnico Graham Arnold, que já levou os ‘Socceroos’ às oitavas de final da última Copa do Mundo, onde acabou perdendo para a futura campeã Argentina (2-1), só chutou uma vez na direção do gol, assim como a Síria.

“Em termos gerais acho que podemos melhorar e vamos melhorar, principalmente com a bola, mas eles dificultaram e foi difícil marcar”, disse Arnold.

No mesmo grupo B, também nesta quinta-feira, o Uzbequistão venceu a Índia por 3 a 0.

Os gols foram marcados por Abbosbek Fayzullaev (4′), Igor Sergeev (18′) e Sherzod Nasrullaev nos acréscimos do primeiro tempo (45’+4).

Na classificação, a Austrália lidera com 6 pontos e o Uzbequistão tem 4. A Síria (3ª) conquistou um ponto e a Índia fecha o grupo com zero.

Na terceira rodada, Austrália e Uzbequistão vão se enfrentar num duelo direto pela liderança da chave.

A outra partida desta quinta-feira pela Copa da Ásia, pelo grupo C, foi entre Palestina e Emirados Árabes Unidos e terminou empatada em 1 a 1.

Sultan Adil Alamiri colocou os Emirados na frente aos 23 minutos e aos 50 minutos um gol contra de Bader Nasser permitiu aos palestinos empatarem. Os Emirados foram gravemente prejudicados pela expulsão aos 37 minutos de Khalifa Al Hammadi, que os obrigou a jogar com um homem a menos durante grande parte da partida.

Na classificação do grupo C, os Emirados Árabes Unidos lideram com 4 pontos e a Palestina é a terceira com 1 ponto. Irã (2º, 3 pontos) e Hong Kong (4º, com zero) se enfrentam na sexta-feira.

A seleção palestina, que disputa a sua terceira Copa da Ásia, teve uma preparação fortemente perturbada pela guerra em curso na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. Alguns jogadores palestinos perderam familiares e amigos, e a seleção teve que treinar e se preparar para o torneio no exterior.

