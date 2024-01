Austrália supera os EUA de Pegula e vai às quartas da United Cup

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/01/2024 - 21:45 Para compartilhar:

Anfitriã da United Cup, a Austrália garantiu vaga nas quartas de final ao vencer a equipe dos Estados Unidos, campeã da edição anterior do torneio, por 2 a 1, nesta segunda-feira. Com a vitória, garantiu a primeira colocação do Grupo C e, agora, espera a definição do líder do Grupo E, disputa entre Sérvia e China, para saber qual será seu adversário na próxima fase da competição, disputada na cidade australiana de Perth.

A Austrália saiu na frente com Alex de Minaur batendo Taylor Fritz em sets diretos, com parciais de 64 e 6/2, mas a americana Jessica Pegula, tenista número 5 do mundo e principal estrela do embate, venceu por 2 sets a 0 sua partida contra Ajla Tomljanovic, parciais de 7/6 (6) e 6/3 para empatar a série. Pegula voltou à quadra ao lado de Rajeev Ram para a disputa decisiva, em duplas, e acabou derrotada por Matthew Ebden e Storm Hunter, que fizeram 6/3 e 6/1 para vencer.

“Isso significa tudo para nós”, disse Hunter depois do triunfo. “É um sonho tornado realidade. Jogando diante da torcida nossa torcida e jogando ao lado do Matty, que é morador aqui de Perth, é um sonho que se torna realidade. É um sonho vencer e chegar às quartas de final em casa”, concluiu.

Em outro embate do dia, a dupla francesa formada por Caroline Garcia e Edouard Roger-Vasselin salvaram um match point na decisiva partida de duplas mistas contra Angelique Kerber e Alexander Zverev, representantes da Alemanhã para vencer por 7/6 (4), 2/6, 12/10. Se vencer a Itália na quarta-feira, a França garante a classificação no Grupo D.

“Foi uma partida louca com um final louco. Estou muito feliz por termos superado”, disse Roger-Vasselin. “Obrigado pela torcida, especialmente pela torcida francesa que ficou até tão tarde nos acompanhando. Não sei que horas são, mas acho que já é tarde”, completou, referindo-se ao fuso australiano.

