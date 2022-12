Austrália prevê safra recorde de trigo apesar das enchentes

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/12/2022 - 10:17 Compartilhe

Por Alasdair Pal

SYDNEY (Reuters) – A Austrália deve ter uma temporada de colheitas abundantes, incluindo uma produção recorde de trigo no atual ano financeiro, disse o governo nesta terça-feira, apesar do impacto das inundações generalizadas na região leste do país.

A produção total de safras de inverno em todo o país está prevista para totalizar 62 milhões de toneladas, a segunda maior já registrada, de acordo com um relatório do Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (Abares).

“Embora a chuva da primavera tenha impactado a produção, rendimentos e qualidade em algumas partes do país, alguns Estados estão experimentando suas melhores safras de inverno já registradas”, disse o diretor da Abares, Jared Greenville, em comunicado.

A produção de trigo, a principal safra de grãos do país, deve atingir 36,6 milhões de toneladas nos 12 meses até 30 de junho de 2023, um aumento de 1% em relação ao recorde anterior estabelecido no ano passado, disse o relatório.

A produção de cevada deve atingir 13,4 milhões de toneladas, a quarta maior safra já registrada, com a canola devendo atingir um recorde de 7,3 milhões de toneladas.

A região leste da Austrália sofreu uma onda de inundações este ano, inundando casas e terras agrícolas, por causa do fenômeno climático La Nina.

O plantio da safra de verão deve cair 9% como resultado das enchentes, disse o relatório, impactando principalmente as lavouras de algodão e arroz.

