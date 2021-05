Austrália pode ter segunda grande safra de trigo com clima favorável

Por Naveen Thukral e Colin Packham

CINGAPURA/SYDNEY (Reuters) – A Austrália está preparada para uma safra de trigo abundante pela segunda vez consecutiva com produtores plantando grãos em condições de crescimento quase perfeitas, aliviando algumas preocupações mundiais de oferta, que aumentaram os preços globais em uma máxima de vários anos no último mês.

Chuvas amplamente espalhadas em estados importantes para o crescimento do plantio de abril e maio impulsionaram a umidade do solo necessária para as sementes crescerem, apesar de ainda faltarem meses para o período mais crítico de desenvolvimento da safra, no final deste ano.

“Nós temos que ver como o clima de inverno vai ser”, disse Phin Ziebell, economista de agronegócio no Banco Nacional da Austrália em Melbourne. “Por enquanto, estamos olhando para uma colheita acima da média”.

Olhando para frente, o clima na costa leste e na costa sul que está em curso é favorável para a colheita, de acordo com as previsões do escritório de clima do país.

Existe uma chance de 80% de chuva acima da média no New South Wales e Sul da Austrália durante os próximos três meses, conforme afirmou o Escritório de Meteorologia da Austrália na semana passada.

O país irá atualizar sua estimativa oficial no próximo mês. O Escritório de Agricultura e Recursos de Economia e Ciência da Austrália (Abares, na sigla em inglês) fixou em março a produção de trigo de 2021/22 em 25 milhões de toneladas.

(Reportagem de Naveen Thukral)

Veja também