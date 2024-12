Austrália obriga Meta e Google a pagarem por notícias locais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 15:01 Para compartilhar:

SIDNEY, 13 DEZ (ANSA) – A Austrália obrigará as empresas Meta e Google a pagarem pelas notícias compartilhadas em suas plataformas a partir de uma nova proposta que visa compensar financeiramente os jornalistas locais. Caso as gigantes da tecnologia não cumprirem, a medida prevê multas.

A ideia é que editores australianos sejam pagos pelas corporações citadas por compartilharem links de notícias que direcionem tráfego para suas plataformas.

“É importante que as plataformas digitais façam a sua parte ao apoiar o acesso ao jornalismo de qualidade que informa e fortalece a nossa democracia”, afirmou a ministra das Comunicações, Michelle Rowland.

No caso de mídias sociais com receitas na Austrália que ultrapassem US$ 160 milhões (R$ 964,6 milhões) por ano, a tributação será ainda maior para pagar pelas notícias locais veiculadas. (ANSA).