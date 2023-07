Austrália não tem esperança de encontrar sobreviventes após acidente de helicóptero militar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2023 - 5:57 Compartilhe

As autoridades da Austrália não têm esperanças de encontrar sobreviventes após o acidente com um helicóptero que participava em exercícios militares no fim de semana, informou nesta segunda-feira (31) o ministro da Defesa do país, Richard Marles.

As equipes de resgate inicialmente tinham poucas esperanças de encontrar os quatro tripulantes vivos, mas a possibilidade foi descartada após a descoberta de “destroços significativos” do aparelho, declarou Marles.

O helicóptero integrava um exercício em larga escala com a participação de 30.000 militares da Austrália, Estados Unidos e outros países.

O helicóptero MRH-90 Taipan caiu no mar na noite de sexta-feira perto das ilhas Whitsunday.

“Aconteceu um impacto catastrófico, e isso faz parte do motivo pelo qual agora estamos passando de uma atividade de busca e resgate para uma de recuperação”, disse Marles à imprensa.

