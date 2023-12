Austrália: MUFG anuncia compra de empresa de tecnologia financeira por

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 7:03 Para compartilhar:

O Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) concordou em comprar a Link Administration em um acordo que avalia a empresa australiana de tecnologia financeira em 1,2 bilhão de dólares australianos (US$ 800 milhões). A Link informou que seu conselho recomendou por unanimidade que os acionistas votassem a favor do acordo, na ausência de uma proposta melhor. “O conselho acredita que a transação proposta beneficiará tanto os acionistas quanto as partes interessadas”, disse o presidente da Link, Michael Carapiet. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias