Austrália mantém planejamento de reabrir fronteiras em meados de 2022

Por Lidia Kelly

MELBOURNE (Reuters) – A Austrália manterá seu planejamento de começar a se reabrir ao resto do mundo apenas a partir da metade do próximo ano, disseram autoridades neste domingo, resistindo à pressão de encerrar o fechamento das suas fronteiras internacionais.

Em março de 2020, a Austrália fechou suas fronteiras a quem não fosse cidadão ou morador do país e, desde então, limita as chegadas internacionais.

“Vamos sempre ser guiados pelos conselhos médicos até o fim”, disse o primeiro-ministro, Scott Morrison, em uma entrevista televisionada. “Vamos ser guiados pelo conselho econômico”.

No começo do dia, o secretário do Tesouro, Josh Frydenberg, disse à emissora Australian Broadcasting Corp (ABC, na sigla em inglês) que o conselho dos médicos para manter as fronteiras fechadas “funcionou muito bem para nós durante esta crise”.

O fechamento das fronteiras da Austrália, combinado com lockdowns instantâneos, rápido rastreamento de contatos combinado com ações de saúde pública colocou as medidas de controle do país entre as mais eficazes do mundo. O total de infecções foi de 29.700, com 910 mortes.

