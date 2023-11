Austrália indica dirigente do BoE para assumir vice-presidência do RBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 7:24 Para compartilhar:

O chefe do Tesouro da Austrália, Jim Chalmers, indicou o dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) Andrew Hauser para a vice-presidência do RBA, como é conhecido o banco central australiano. A indicação de Hauser, que tem uma carreira de mais 30 anos no BoE, rompe com décadas de prática do RBA de promover candidatos internos.

“Hauser traz de sua distinta carreira experiência internacional em macroeconomia, mercados e operações de bancos centrais”, disse Chalmers nesta segunda-feira, 27.

Andrew Hauser começou no BoE em 1992 e é atualmente seu diretor executivo de mercados, cargo que ocupa desde 2018. A expectativa é que ele assuma como vice-presidente do RBA em fevereiro, quando o BC australiano fará a primeira reunião de política monetária de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.

