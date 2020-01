Austrália: incêndios geram prejuízo e ameaçam agricultores

Sydney, 07 – Uma das piores temporadas de incêndios da Austrália continua causando prejuízos e mortes. Além de atingir o gado, o fogo ameaça a vida dos agricultores.

Em Nova Gales do Sul, mais de 6.200 cabeças de gado foram perdidas devido aos incêndios. O fogo também matou 20 pessoas e atingiu armazéns de ração. Também houve mortes em Vitória e na Austrália do Sul, dois Estados onde mais de 9.800 quilômetros quadrados foram devastados.

Juntamente com a restauração de linhas de energia, sistemas de água e suprimento de combustível em áreas do sudeste da Austrália, o descarte de animais mortos é outra preocupação. O primeiro-ministro, Scott Morrison, alertou que as carcaças representam perigos para a saúde pública se não forem enterradas rapidamente. As perdas voltam a castigar o setor agrícola, que sofreu uma estiagem de três anos.

Quase 900 toneladas de forragem foram distribuídas aos agricultores no sudeste de Nova Gales do Sul para manter os rebanhos sobreviventes, de acordo com o ministro da Agricultura do Estado, Adam Marshall. Ainda assim, muitos agricultores estão enfrentando apagões e estradas bloqueadas.

Como os problemas de fornecimento de energia impedem o resfriamento do leite, por exemplo, algumas fazendas estão descartando o produto, disse Peter Johnson, funcionário do grupo industrial Dairy Australia. Além do leite, as vacinas também foram perdidas por causa da falta de refrigeração.

As perdas com seguros são estimadas em cerca de US$ 300 milhões nesta temporada, de acordo com o Conselho de Seguros da Austrália, número baseado apenas em reivindicações feitas até o momento. É provável que esse total aumente, já que mais de 120 incêndios ocorreram em Nova Gales do Sul na terça-feira, 7. Fonte: Dow Jones Newswires.