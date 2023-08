Austrália inaugura o primeiro restaurante desenvolvido por IA

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/08/2023 - 1:25 Compartilhe

À medida que a inteligência artificial (IA) se insere em vários domínios, alguns profissionais recorreram à ajuda da tecnologia numa tentativa de redefinir a experiência humana dentro de um espaço de gastronomia. Desta vez, foi a Austrália com a inauguração do primeiro restaurante desenvolvido por IA.

Em março de 2023, a Applejack Hospitality, uma consultora culinária de Sidney, lançou o concurso “Create Your Dream Restaurant” (Crie o seu restaurante de sonho), num apelo à introdução da IA, que está emergindo rapidamente na indústria da restauração.

O concurso decorreu entre março e abril de 2023 e apelou aos participantes para que apresentassem um conceito de restaurante que funcionasse com ferramentas de IA. A Applejack prometeu que o conceito do vencedor seria concretizado por eles.

Stefanie Wee, uma habitante de Perth, triunfou sobre centenas de concorrentes com a sua ideia de restaurante gerada por IA, denominada “Luminary”. Este conceito vencedor foi concretizado no RAFI de Sydney, de 29 de julho a 5 de agosto de 2023.

O conceito de “Luminary” se concentra nos quatro elementos da natureza – ar, água, fogo e terra. Estes elementos são utilizados para criar uma experiência imersiva no design de iluminação, bem como um menu de comida e bebida com refeições baseadas nesses quatro temas.

O novo restaurante de IA demonstrou como a iluminação, a neblina e a tecnologia LED podem estimular os sentidos dos clientes. O conceito foi criado com a ajuda do ChatGPT e do Canva AI. Segundo a Nine, Wee deu instruções como “topo de gama, experimental e único” para a sua criação, o que resultou numa personificação da “arte da iluminação”, que era o tema por detrás do conceito.

Em seguida, ela pediu ao chatbot que sugerisse o nome do restaurante, o menu e a decoração da iluminação. Depois de definir esses pormenores, pediu à IA do Canva que criasse imagens para o restaurante.

O restaurante tinha um ambiente “submarino”, com luminária cor de laranja que pareciam corais e vasos de plantas semelhantes a algas pendurados no teto.

“Ao jantar, os convidados terão uma experiência de luz e som com o tema dos quatro elementos. A partir do momento em que atravessarem as portas, serão imersos num mundo onde a interação da luz, da comida e das bebidas cria uma viagem sensorial inesquecível”, disse Joanna Steuart, diretora de marketing e parcerias da Applejack Hospitality.

O site do restaurante menciona que o conceito é “melhor depois de escurecer”, uma vez que o menu apresenta uma variação de alimentos e bebidas que se alinham com o conceito de IA de Wee.

“O que realmente nos tocou foi a forma como o Luminary se alinhou perfeitamente com os valores fundamentais e a essência do nosso restaurante no norte de Sydney, o RAFI. Integrar esta experiência imersiva na nossa marca existente proporcionou uma oportunidade única de desenvolver os padrões de restauração excecionais e a excitação que os nossos clientes têm vindo a antecipar quando visitam o RAFI”, acrescentou Steuart.

