Austrália elimina Jamaica e enfrenta Noruega nas oitavas da Copa feminina

A Austrália garantiu o segundo lugar do Grupo C ao vencer a Jamaica por 4 a 1 nesta terça-feira e vai enfrentar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina.

A capitã australiana Sam Kerr foi o grande destaque marcando os quatro gols (11, 42, 69 e 83) nessa que foi a segunda vitória da equipe na fase de grupos.

Com seis pontos, a Austrália ficou empatada com o Brasil em pontos e no saldo mas marcou dois gols a mais e avançou em segundo, atrás da Itália, que terminou com o melhor saldo.

A estrela da partida, Sam Kerr, comentou sua brilhante atuação: “Eu marquei quatro gols, mas eu não sei qual foi mais importante. Todos são. Estou muito contente por termos terminado em segundo no grupo. Eu estava feliz por marcar todos esses gols mas é algo que só vou pensar mais tarde. Ainda é muito cedo, muito recente para analisar”.

Já as jamaicanas, que viveram sua primeira experiência em um Mundial, voltam para casa com nenhum ponto marcado, mas ao menos marcaram seu primeiro gol em Copas, por meio de Havana Solaun (49).

— Jogos e classificação final do Grupo C:

Brasil – Jamaica 3 – 0

Austrália – Itália 1 – 2

Jamaica – Itália 0 – 5

Austrália – Brasil 3 – 2

Itália – Brasil 0 – 1

Jamaica – Austrália 1 – 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Itália 6 3 2 0 1 7 2 5

2. Austrália 6 3 2 0 1 8 5 3

3. Brasil 6 3 2 0 1 6 3 3

4. Jamaica 0 3 0 0 3 1 12 -11

