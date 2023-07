Austrália é surpreendida e perde para Nigéria (3-2) na 2ª rodada da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2023 - 11:07 Compartilhe

A Austrália, uma das organizadoras da Copa do Mundo feminina e sem poder contar com a lesionada Sam Kerr, foi surpreendida pela Nigéria que venceu por 3 a 2 pelo Grupo B e deu um grande passo rumo às oitavas de final.

As anfitriãs conhecidas como ‘Matildas’, que poderiam ter se classificado de forma antecipada com uma vitória, precisam agora vencer as canadenses, atuais campeãs olímpicas, para avançar à próxima fase. Já o Canadá precisa apenas de um empate para ir às oitavas.

“Falamos sobre acreditar uma na outra e que o sucesso virá da união do time”, disse o técnico da Nigéria, Randy Waldrum, cuja equipe empatou com o Canadá por 0 a 0 no primeiro jogo.

“Pensar que conseguimos dois bons resultados contra duas equipes de ponta diz muito sobre nosso coração e o desejo competitivo que a equipe tem. Nem sempre é o melhor talento que vence, é a equipe que trabalha melhor em conjunto”.

Em um estádio lotado em Lang Park, em Brisbane, as australianas, que mostraram um futebol abaixo do esperado, sobretudo no primeiro tempo, não conseguiram responder ao ardor da Nigéria, que além de pressionar defendeu muito bem.

A Nigéria (40ª do ranking da Fifa) já havia impressionado na estreia contra o Canadá, principalmente com seus ataques rápidos. As africanas estão disputando sua 9ª Copa do Mundo e têm chances de repetir o desempenho do Mundial de 2019, quando chegaram às oitavas de final.

Pouco antes do intervalo, porém, foram as Matildas que abriram o placar: num cruzamento de Foord, que avançou pela ponta esquerda, Van Egmond recebeu e tocou de primeira para o fundo da rede, levando a torcida ao delírio (45+1′).

Mas a alegria durou pouco para as donas da casa. Cinco minutos depois (45+6′) as nigerianas empataram por meio de Uchenna Kanu, também desviando um cruzamento, de pé esquerdo.

No segundo tempo, após um escanteio e uma confusão na área, a zagueira Osinachi Ohale, bem posicionada, empurrou de cabeça para o gol australiano (65′). No mesmo lance, a autora do gol levou um chute involuntário na barriga.

O destaque da Nigéria, a atacante do Barcelona Asisat Oshoala soube aproveitar um erro Alanna Kennedy que recuou mal para a goleira Mackenzie e, quase sem ângulo, deu um toque mandando a bola para a rede (71′).

Incentivadas pela torcida, as Matildas tentaram em vão empatar a partida, apesar de um gol de cabeça nos acréscimos de Kennedy (90+10′), que se redimiu mas não foi suficiente.

A capitã australiana Steph Catley sentiu que sua equipe teve chances suficientes para vencer o jogo. Mas admitiu: “Elas foram ótimas nos contra-ataques e finalizaram suas chances”.

“Muitas coisas (deram errado). Em alguns momentos não fomos pacientes o suficiente e não fomos precisas o suficiente”, disse ela à Optus Sport.

