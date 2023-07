Austrália e Nigéria se classificam às oitavas da Copa do Mundo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2023 - 9:58 Compartilhe

A Austrália, anfitriã da Copa do Mundo feminina ao lado da Nova Zelândia, se classificou para as oitavas de final do torneio ao golear o Canadá nesta segunda-feira (31) por 4 a 0 e terminar na liderança do Grupo B, à frente da Nigéria, que também se garantiu na próxima fase ao empatar sem gols com a Irlanda.

Atual campeã olímpica, a seleção canadense viu a vaga nas oitavas escapar rapidamente, com as australianas abrindo 2 a 0 no primeiro tempo em dois gols da meio-campista Hayley Raso (9′ e 39′).

Depois do intervalo, as donas da casa ampliaram com Mary Flower (58′) e fecharam o placar nos acréscimos em cobrança de pênalti de Steph Catley (90’+4).

Ao mesmo tempo, Nigéria e Irlanda se enfrentaram em duelo que terminou em 0 a 0, resultado que deu ao time africano o ponto que precisava para terminar à frente do Canadá e passar de fase.

Desta forma, a Austrália passou às oitavas de final na liderança da chave com 6 pontos, seguida pela Nigéria, com 5.

Australianas e nigerianas terão que esperar até terça-feira para conhecerem seus adversários na próxima fase, que sairão do Grupo D.

Numa chave em que todas as quatro equipes têm chances de se classificar, a Inglaterra enfrenta a China dependendo de um empate para avançar, enquanto a Dinamarca buscará a vitória contra o estreante Haiti.

