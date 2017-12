Austrália aprova casamento entre pessoas do mesmo sexo

O parlamento da Austrália votou a favor da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, uma vitória para o primeiro-ministro Malcolm Turnbull.

A votação na noite de quinta-feira, com 145 a favor e 4 contra, após 55 horas de debates, ocorreu após um referendo no último mês no qual a maioria dos cidadãos apoiava o casamento gay.

“Que dia. Que dia para o amor, para a igualdade, para o respeito. Agora é o momento de mais casamentos ocorrerem”, disse Turnbull.

A Austrália é a 27ª nação a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que já é legal nos Estados Unidos Canadá, Nova Zelândia e na maior parte da Europa Ocidental. Fonte: Dow Jones Newswires.