Austrália anuncia sanções contra três pessoas no caso do voo MH17 da Malaysia Airlines

A Austrália anunciou neste sábado sanções financeiras e proibições de viagem contra dois russos e um ucraniano envolvidos na queda do voo MH17 da Malaysia Airlines, em 2014.

Autoridades de Canberra informaram que as sanções são contra o russo Sergei Dubinsky e o ucraniano Leonid Kharchenko, declarados culpados à revelia de assassinato e outras acusações no ano passado, na Holanda, depois que 298 passageiros e tripulantes morreram na tragédia do MH17.

O coronel das Forças Armadas russas Sergei Muchkaev foi incluído nas sanções australianas. Ele comandou as brigadas antiaéreas que forneceram os sistemas de armas que derrubaram o voo MH17, segundo Canberra.

Trinta e oito australianos estavam a bordo do Boeing 777, que fazia o trajeto entre Amsterdã e Kuala Lumpur quando foi derrubado, no leste da Ucrânia, em julho de 2014.

