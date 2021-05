Austral anuncia compra da operação de resseguros da Markel no Brasil

A brasileira Austral, da gestora Vinci Partners, anunciou a compra da operação de resseguros da americana Markel no Brasil. O valor do negócio, mantido a sete chaves até agora, não foi revelado.

A compra da Markel no Brasil é a segunda anunciada pela Austral no mercado de resseguros em dois anos, fortalecendo a companhia, que tem estudado abrir capital nos últimos anos. Em 2019, a resseguradora da Vinci, de Gilberto Sayão, concluiu uma fusão com a também brasileira Terra Brasis, do Brasil Plural. Antes, os controladores da Austral chegaram bem próximos de vender o grupo para o chinês Fosun.

As negociações entre Austral e Markel tiveram início em 2019 e foram retomadas em 2020 diante da decisão do grupo de rever sua atuação na América Latina. O contrato foi assinado em fevereiro de 2021 e a aquisição foi aprovada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), na semana passada.

Com o aval do órgão regulador, a Austral Re vai integrar a operação da Markel no Brasil, incorporando processos e a equipe de funcionários da resseguradora ao seu time.

A Markel detinha patrimônio líquido de cerca de R$ 76 milhões ao fim de 2020. Em ativos totais, eram quase R$ 180 milhões.

Dentre os atrativos do seu portfólio, destaca a Austral, estão negócios com seguradoras brasileiras e ainda uma rede de distribuição especializada em resseguro, os chamados brokers, como são conhecidos os corretores do segmento.

A Austral Re emitiu cerca de R$ 900 milhões de prêmios de resseguros no ano passado, o que lhe garante a posição de quinta maior do setor. A resseguradora pertence à Austral Holding, que detêm ainda uma seguradora no País, com foco em riscos corporativos. O grupo administra mais de R$ 10 bilhões em ativos.

