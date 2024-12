Austin Butler será o protagonista de remake de ‘Psicopata Americano’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2024 - 14:09 Para compartilhar:

Austin Butler, o jovem que deu vida ao Rei do Rock na cinebiografia Elvis (2022), será a estrela do remake de Psicopata Americano, dirigido por Luca Guadagnino (Me Chame pelo Seu Nome, Rivais). Segundo a Variety, Butler viverá Patrick Bateman, o protagonista eternizado por Christian Bale no clássico de 2000.

O filme é inspirado no romance de Bret Easton Ellis, publicado em 1991. A história mostra um banqueiro de investimentos de Manhattan que se torna serial killer. A obra gerou controvérsia por sua incrível atenção aos detalhes desse mundo e a violência gráfica em torno do protagonista.

Em 2024, Austin Butler estrelou filmes como Clube dos Vândalos e Duna 2. O roteirista Scott Z. Burns será o responsável pelo texto da nova versão, que ainda não tem previsão de estreia.

Dirigida pela diretora canadense Mary Harron, a versão original do filme conta com um elenco estrelado, com nomes como William Dafoe (detetive Donald Krimble), Jared Letto (Paul Allen) e Reese Witherspoon (Evelyn Williams).