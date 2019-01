Ausentes no Congresso, opositores criticam discurso de Bolsonaro

Ausentes na cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, parlamentares de oposição usaram as redes sociais para criticar o discurso feito por Bolsonaro no evento. Os primeiros comentários de oposicionistas tiveram como alvo a menção feita pelo presidente à meritocracia e usaram como argumento o discurso de que a fala não citou medidas para melhorar a vida da população.

“O sujeito que foi deputado federal por 28 anos e tem três filhos na política fala de meritocracia para um país de 55 milhões de pobres. É um escárnio”, escreveu o senador Humberto Costa (PT-PE) no Twitter. Em sua fala, o novo presidente falou em fortalecer a democracia, a família e a meritocracia.

“O presidente Bolsonaro acaba de fazer seu primeiro discurso após a posse na Câmara dos Deputados. Não ouvi uma palavra sobre as políticas publicas para melhorar a vida do povo brasileiro”, afirmou o deputado Helder Salomão (PT-ES) na mesma rede social.