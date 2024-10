Ausência de Gisele Bündchen no Victoria’s Secret Fashion Show 2024 levanta suspeitas de gravidez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2024 - 16:01 Para compartilhar:

O aguardado retorno do Victoria’s Secret Fashion Show causou um burburinho no mundo da moda e criou expectativas no público, ávido por rever ícones das passarelas no aclamado evento de moda íntima. Porém, o desfile 2024 causou estranheza devido à ausência da top brasileira Gisele Bündchen, que já abrilhantou o evento em outras edições.

E a estranheza deu margem e especulações nas redes sociais sobre o que poderia ter acontecido para a modelo não ter sido convidada, ou recusado participar do evento, aumentando os rumores que circulam desde julho de que a top model estaria grávida.

Em seu perfil no Instagram, Bündchen tem recebido questionamentos dos fãs sobre sua não participação no desfile e muitos seguidores lembraram que a supermodelo já havia declarado não ter interesse em retornar às passarelas.

Já nos bastidores do mundo fashion, comenta-se que a brasileira tem recusado campanhas publicitárias e que ela tem evitado exposições da vida pessoal.

As especulações sobre uma suposta gravidez da modelo começaram quando ela foi flagrada em passeio com seus filhos e o seu atual parceiro, Joaquim Valente, durante férias no Brasil. Os registros levantaram suspeitas por conta de uma sutil mudança nas curvas do corpo da top model.

