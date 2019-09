Ausência de Galvão Bueno em jogo do Brasil chama a atenção. Entenda o motivo!

Rio – Durante a madrugada de terça para quarta, o Brasil jogou e perdeu para o Peru por 1 a 0 em amistoso disputado nos Estados Unidos. Além do horário pouco comum, o que mais chamou a atenção na partida foi a ausência de Galvão Bueno na transmissão da Rede Globo. O narrador ficou de fora e não foi por preguiça por conta do jogo na madrugada não.

Poucas horas antes do amistoso do Brasil, o narrador número 1 da Rede Globo comunicou aos fãs que pediu dispensa por conta de uma gripo. Cléber Machado comandou a transmissão do duelo realizado nos Estados Unidos.

Os jogadores da seleção brasileira também parecem ter sentido a falta de Galvão e o rendimento foi bem abaixo do esperado. Na revanche da final da Copa América, melhor para os peruanos que venceram por 1 a 0.