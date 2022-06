Ausência da rainha em missa marca 2º dia do Jubileu de Platina

LONDRES, 3 JUN (ANSA) – O Reino Unido comemora nesta sexta-feira (3) o segundo dia do Jubileu de Platina, que celebra os 70 anos de reinado de Elizabeth II. A data será marcada pela ausência da monarca em uma tradicional missa na Catedral St.

Paul, em Londres.





O Culto Nacional de Ação de Graças será o principal evento do segundo dos quatro dias de celebrações públicas do Jubileu de Platina. Uma multidão foi formada em torno da basílica, embora menor do que a quantidade de pessoas que saudou a rainha na varanda do Palácio de Buckingham no início das festividades.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, foi um dos primeiros a chegar ao local. A família real também deverá marcar presença em peso na missa, já que são esperadas as participações de Charles, William e Harry, retornando ao Reino Unido com sua esposa, Meghan Markle, após a mudança para os Estados Unidos.

Vale destacar que Harry, Meghan e seus filhos não participaram dos eventos realizados na última quinta-feira (2) por não serem mais membros ativos da família real. Outro ausente foi o príncipe Andrew, que perdeu todos os seus títulos militares e da realeza britânica por conta de um escândalo sexual.

Entre os convidados também estão o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que vai ler uma página do evangelho durante o culto, o líder da oposição trabalhista Keir Starmer e os chefes dos governos da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

A cerimônia religiosa é um evento fechado e apenas pessoas convidadas pela família real podem entrar na catedral londrina.

A desistência da rainha foi informada ontem (2) pelo Palácio de Buckingham, pois Elizabeth II sentiu algum desconforto no desfile do Jubileu de Platina.

A imprensa britânica aponta que a monarca de 96 anos de idade ficou muito cansada depois de ter participado do primeiro dia das celebrações, situação que pode ter sido agravada pelos problemas de mobilidade confessados publicamente nos últimos meses. (ANSA).