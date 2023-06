Aurora responderá pela operação da Alegra, unidade industrial de carnes da Unium

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 13:04 Compartilhe

São Paulo, 27 – A Unium,formada pelas cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, e a Aurora Coop, divulgaram comunicado no qual informam que fecharam um acordo de intercooperação, inclusive de ordem societária, envolvendo a Unidade Industrial de Carnes da Unium (Alegra), cuja operação, atualmente, é realizada em conjunto pelas três primeiras cooperativas.

Em decorrência do mencionado acordo, as cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal passam a integrar o quadro de associadas da Aurora Coop, sendo que esta, na condição de Cooperativa Central, passa a responder pela operação da Unidade Industrial de Carnes da Unium (Alegra).

A Alegra Foods, empresa criada no Paraná em 2015, começou a operar um centro de distribuição em Barueri (SP), seu terceiro no Brasil, a fim de crescer no maior mercado consumidor do País.

A expansão em São Paulo deve ajudar a Alegra a crescer 21,5% em receita em 2023, para R$ 1,3 bilhão.

O peso do Estado no bolo, de 11,7% em 2022, se aproximará de 14% – o Paraná ainda é o mais relevante para a empresa. Será possível ainda elevar o nível de industrialização das carnes recebidas de cooperados, de 40% para 54%.

O acordo de intercooperação depende de aprovação em órgão regulador competente.

