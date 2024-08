Auren tem lucro líquido de R$ 91,1 milhões no 2º trimestre, queda de 50,2% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 18:28 Para compartilhar:

A geradora de energia Auren registrou lucro líquido de R$ 91,1 milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 50,2% frente o reportado em igual etapa do ano passado. Com isso, no acumulado do ano, o lucro da companhia soma R$ 344,7 milhões, 16,5% abaixo do registrado na primeira metade de 2023.

A piora, na comparação anual, pode ser atribuída em grande medida a efeitos do resultado financeiro, que teve uma redução de R$ 111,6 milhões no segundo trimestre, na comparação anual, em função da receita financeira da atualização monetária da indenização da hidrelétrica Três Irmãos reconhecida somente no ano passado.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, na sigla em inglês) consolidado chegou a R$ 398,1 milhões de abril a junho, montante 13,1%, menor na comparação anual. A Auren explica que a redução reflete menores reversões de processos judiciais na comparação com o ano anterior, de R$ 84,6 milhões, ante R$ 138,8 milhões. No semestre, o Ebitda da companhia somou R$ 997,7 milhões, alta de 9,7%.

Em contrapartida, a equivalência patrimonial somou R$ 53,5 milhões no segundo trimestre, ante R$ 11,9 milhões negativos um ano antes, beneficiada pelo melhor desempenho nos ativos hidrelétricos com participação minoritária. Em seis meses, o item soma R$ 120 milhões, alta anual de 554,8%.

Desconsiderando reversões de litígios, dividendos recebidos e itens não-recorrentes, o Ebitda ajustado alcançou R$ 456,6 milhões, alta de 4,7% na comparação anual. A margem Ebitda ajustado subiu 1,1 ponto porcentual, para 31,5%. No ano, a linha chegou a R$ 816,6 milhões, baixa de 1,9%, com margem de 28,7% (-0,5 p.p).

De abril a junho, a receita líquida somou R$ 1,45 bilhão, 0,9% acima do verificado nos mesmos meses de 2023. No primeiro semestre, a receita soma R$ 2,847 bilhões, em linha com o verificado na mesma etapa de 2023.