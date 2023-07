Aumento na carteira de projetos do BNDES no 1º semestre foi de 209%, diz Mercadante

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 12:10 Compartilhe

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Aloizio Mercadante, se disse otimista com o segundo semestre do ano, após o primeiro período de 2023 ter sido de reconstrução. Ele afirmou que o Brasil não pode perder mais tempo para se reindustrializar, e que pretende tirar do papel mais projetos até o final do ano, depois de a carteira de projetos do banco ter crescido 209% de janeiro a junho.

“Há um gigantesco interesse em investir no Brasil. E o BNDES está trabalhando intensamente para processar essas informações e buscar construir caminhos que aceleram esses investimentos”, disse durante participação virtual no seminário promovido pelo banco sobre Infraestrutura e Transição Climática.

Os desembolsos do BNDES, segundo o executivo, subiram 21% no primeiro semestre, e os financiamentos até junho já ultrapassaram tudo o que foi emprestado pelo banco no ano passado. “Temos uma expectativa muito promissora para o segundo semestre”, afirmou.

Segundo ele, as perspectivas para aumentar os recursos do banco (funding) também estão bem encaminhadas, com o aumento do apoio de órgãos internacionais, impulsionados pela volta do Brasil aos holofotes mundiais. “Abrimos grande apoio internacional com os Brics, bancos asiáticos, principalmente da China, BID, Banco Mundial, o alemão KFW, entre outros”, enumerou.

De acordo com Mercadante, diante da alta taxa de juros do País (Selic), o banco vem construindo alternativas de financiamento, e deu como exemplo a criação de uma linha de crédito em dólar, indexada ao câmbio, para setores que têm recebíveis na moeda norte-americana. “É um instrumento muito importante para indústria e empresas exportadoras”, disse na sua apresentação.

Mercadante disse ainda que o Brasil tem tudo para liderar a transição energética, e isso também irá se reverter em mais crédito para o País no mundo.

