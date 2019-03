Aumento em IRPJ e CSLL puxa crescimento da arrecadação, diz Receita

O aumento na arrecadação em fevereiro foi puxado por um crescimento real de 37,45% nas receitas com Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que somaram R$ 21,351 bilhões no mês passado, informou a Receita Federal.

Do aumento absoluto de R$ 5,817 bilhões na comparação com fevereiro de 2018, R$ 4,6 bilhões são de arrecadações extraordinárias, observou o Fisco.

Outros fatores que contribuíram para esse impulso na arrecadação foram a melhora do resultado das empresas e a redução nos valores compensados pelas companhias para reduzir o tributo pago. Em fevereiro de 2018, as empresas compensaram R$ 2,523 bilhões, contra R$ 259 milhões em fevereiro de 2019.

Esse desempenho contribuiu para que a arrecadação em fevereiro fosse recorde desde pelo menos 2007.

A ampliação nas receitas com IRPJ/CSLL foi a principal influência nas receitas administradas no mês passado, embora o crescimento tenha sido generalizado. A arrecadação também avançou no IRPF (32,86%), nas receitas previdenciárias (1,11%), no IOF (11,27%) e no Imposto de Importação e IPI vinculado (8,69%).