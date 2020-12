Aumento dos casos de corornavírus assombra o prosseguimento do Campeonato Inglês

O Campeonato Inglês terá neste fim de semana a disputa da 15ª rodada, mas o aumento do número de casos de coronavírus assombra o prosseguimento da competição. Vários jogos de divisões menores no país tiveram se ser adiados nos últimos dias e também neste sábado por causa da grande quantidade de atletas infectados.

O time do Rotherham teve dois jogos adiados na segunda divisão. Dia 19, o problema foi detectado no elenco do rival Derby County, com vários jogadores positivos para covid-19 após testes recentes. Neste sábado, o duelo com Derby County também foi adiado depois que o clube descobriu mais casos.

A equipe do Millwall anunciou esta semana um surto que vai forçar a suspensão do jogo de terça-feira (dia 29) contra o Bournemouth. O compromisso foi remarcado para 12 de janeiro.

Vários jogos da terceira divisão também foram adiados devido a casos de coronavírus. A partida de Doncaster contra Accrington Stanley foi suspensa horas antes início de sessão deste sábado.

Os outros jogos suspensos do dia incluem o líder da liga Portsmouth contra Swindon Town, além de Blackpool x Rochdale, Gillingham x Peterborough e Sunderland x Hull City.

