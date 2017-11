Aumento do nível do mar pode submergir 13 mil sítios históricos nos EUA

O aumento do nível do mar causado pelo derretimento das geleiras polares provocado pelo aquecimento global pode pôr em risco 13.000 sítios arqueológicos nos Estados Unidos até o fim do século, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (29) na revista PlOS ONE.

Cientistas preveem que estes sítios, localizados no sudeste do país, poderiam ficar submersos por um metro de água se o nível do mar continuar subindo, como previsto.

Entre mais de mil destes sítios, inscritos no Registro Nacional de Lugares Históricos há vestígios indígenas de mais de 10.000 anos de antiguidade em Jamestown (Virgínia, leste), onde se estabeleceu a primeira colônia britânica permanente no continente americano, e outros em Charleston (Carolina do Sul, leste), segundo o estudo.

“O aumento do nível do mar nos próximos anos levará à destruição de um grande número de sítios arqueológicos, edifícios, cemitérios e importantes locais culturais”, lamentou David Anderson, autor principal do estudo e professor da Universidade de Tennessee em Knoxville.

A costa da Flórida (sudeste) é particularmente vulnerável se o mar subir um metro, assim como a Louisiana (sul) e a Virgínia.

Os cientistas usaram dados topográficos destes lugares e determinaram o risco de ficar submersos, segundo diferentes níveis de elevação do mar.

Um relatório realizado em 2014 por vários organismos de pesquisa, entre eles a União de Cientistas Preocupados (UCS), estimou que trinta locais de importância cultural americana, como a Estátua da Liberdade ou o Centro Espacial Kennedy, estão ameaçados pelo fenômeno.

A Nasa já está elaborando vários planos para proteger seu centro e outros espaços dos efeitos das mudanças climáticas.