Aumento do nível do mar ameaça costas com ‘maré de infortúnios’, alerta chefe da ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou nesta quarta-feira (25) que o aumento do nível do mar devido à mudança climática ameaça criar “uma maré de infortúnios” para os 900 milhões de pessoas que vivem nas zonas costeiras do mundo.

As populações costeiras, particularmente as mais pobres e vulneráveis, já começaram a sofrer esta “maré de infortúnios”, alertou Guterres, antes de alertar que o “aumento do nível do mar não só modificará as costas, mas também a economia, a política e a segurança” em todo o planeta.

