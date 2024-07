Aumento do endividamento é pontual e foi feito para pagar fornecedores, diz diretora da Marisa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 14:52 Para compartilhar:

A diretora financeira e de relações com investidores da Marisa Lojas, Roberta Leal, disse que o aumento do endividamento da companhia no primeiro trimestre de 2024 se deu devido à emissão de notas comerciais usadas para pagar fornecedores estratégicos. Ela enxerga que a expansão da dívida é pontual.

Segundo os números divulgados nesta segunda-feira, 15, a dívida líquida saltou de R$ 69,5 milhões em dezembro do ano passado para R$ 310,5 milhões em março último, fato explicado em parte pelo aumento da dívida bruta, em decorrência de três emissões de notas comerciais que somaram R$ 240 milhões.

Roberta afirmou ainda que o trimestre foi marcado pela falta de estoques, o que prejudica a venda da varejista de moda. O CEO da companhia, Edson Garcia, que assumiu o cargo em março, disse que a Marisa agora está em processo de normalização de desses estoques. “No primeiro trimestre de 2024 tivemos 30% a menos de estoques”, afirmou.

Ele pontuou ainda que a diretoria está focada em rever todos os contratos para baixar custos de operação.