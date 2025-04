Aumento de tarifas prejudica ‘vulneráveis e pobres’, afirma ONU

O aumento das tarifas aduaneiras no mundo por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “atingirá os vulneráveis e os pobres” com maior intensidade, denunciou nesta sexta-feira (4) Rebeca Grynspan, secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED).

“É hora de cooperação, e não de uma escalada”, frisou Grynspan.

A secretária-geral da CNUCED acrescentou que “as regras de comércio mundial têm que evoluir para levar em conta os desafios atuais, mas devem ser feitas tendo a previsibilidade e o desenvolvimento no centro de suas preocupações, para proteger os mais vulneráveis”.

Apenas dez dos quase 200 parceiros comerciais dos Estados Unidos representam cerca de 90% de seu déficit comercial, afirmou a CNUCED em comunicado.

Os países menos avançados e os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, responsáveis respectivamente por apenas 1,6% e 0,4% do déficit, também foram afetados pelo anúncio de Trump em 2 de abril.

Essas nações pobres “não vão contribuir nem reequilibrar o déficit comercial, nem gerar receitas significativas”, assegurou.

“Em uma economia mundial com pouco crescimento e bastante endividada, o aumento das tarifas aduaneiras pode enfraquecer os investimentos e os fluxos comerciais, acrescentando incerteza a um contexto já frágil”, acrescenta o comunicado.

