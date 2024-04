Aumento de capital e bonificação de ações da Klabin é aprovado em Assembleia Geral

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/04/2024 - 7:51 Para compartilhar:

A Klabin informou que foi aprovado, em Assembleia Geral realizada na terça-feira, 16, o aumento do capital social da companhia no valor de R$ 1,6 bilhão mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva para Investimentos e Capital de Giro, com a emissão de 561.789.275 novas ações, sendo 208.172.860 novas ações ordinárias e 353.616.415 novas ações preferenciais, a serem bonificadas aos acionistas na proporção de uma nova ação de cada espécie para cada dez ações da mesma espécie detidas pelo acionista.

As ações resultantes da bonificação oriundas de ações que compõem Units serão agrupadas na proporção de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais para formação de novas Units. Contudo, caso a bonificação de ações de Units não resulte em quantidade necessária para constituir uma nova Unit, as ações serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units.

Terão direito à bonificação acionistas na base da empresa em 6 de maio, com as ações sendo negociadas “ex bonificação” a partir do dia seguinte. As ações e Units resultantes da bonificação serão creditadas aos acionistas em 9 de maio de 2024.

Segundo a empresa, o custo atribuído às ações bonificadas é de R$ 2,84804297839 por ação, independentemente da espécie.

Os acionistas que receberem frações de ações decorrentes da bonificação poderão transferi-las privadamente durante o período de 13 de maio de 2024 até 13 de junho de 2024.

Após esse período, eventuais frações de ações remanescentes serão agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão na B3 e o valor líquido da venda será disponibilizado aos titulares de tais frações, na proporção detida por cada um, em data a ser oportunamente informada pela companhia.