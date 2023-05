Aumentam rumores sobre a transferência de Messi para a Arábia Saudita em meio à confusão no PSG

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 19:58 Compartilhe

Por Simon Jennings e Shady Amir

(Reuters) – Notícias na França de que o Paris Saint-Germain decidiu não renovar o contrato de Lionel Messi alimentaram especulações de que o capitão da seleção argentina vencedora da Copa do Mundo do ano passado está se aproximando de uma transferência lucrativa para um clube da Arábia Saudita na próxima temporada.

O jornal esportivo francês L’Equipe noticiou na terça-feira que o PSG, cujo dono é do Catar, suspendeu Messi por duas semanas e decidiu não exercer a opção de renovar seu contrato por uma terceira temporada depois que ele fez uma viagem não autorizada à Arábia Saudita.

Messi é um embaixador saudita para o turismo, e seu rival de longa data nos campos Cristiano Ronaldo assinou com o clube saudita Al-Nassr em dezembro em um negócio avaliado em cerca de 220 milhões de dólares por ano.

A mudança de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita quase dobrou o salário anual do ex-jogador do Real Madrid, tornando-o o atleta mais bem pago do planeta, informou a Forbes no início desta semana.

Qualquer acordo para Messi, cujo destino mais provável é o Al-Hilal, rival do Al Nassr, quase certamente ultrapassará o valor pago a Ronaldo.

Os torcedores do Al-Hilal entoaram o nome de Messi e acenaram com camisas dele após a vitória contra o Al-Nassr no mês passado.

O jornal britânico Daily Telegraph informou na quarta-feira que representantes do ex-craque do Barcelona estavam em negociações com o Al-Hilal sobre um contrato anual no valor de cerca de 400 milhões de euros (442,04 milhões de dólares).

O Al-Hilal não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial normal.

O PSG, que pertence à Qatar Sports Investments, se recusou a comentar as reportagens.

A viagem de Messi à Arábia Saudita resultou em suspensão sem remuneração e proibição de treinar com seus companheiros de equipe pelo PSG, disse o L’Equipe.

O ministro saudita do Turismo, Ahmed Al Khateeb, confirmou a ida de Messi ao país árabe.

“Estou feliz em receber o embaixador saudita do turismo, Lionel Messi, e sua família em suas segundas férias na Arábia”, escreveu Al Khateeb em sua conta no Twitter.

“Bem-vindo Messi a Diriyah, a terra de tradições, patrimônio e história”, diz a publicação.

“Leo Messi, sua esposa Antonella e seus filhos, Mateo e Ciro, fizeram um passeio agradável onde aprenderam sobre a história da Arábia Saudita e conheceram seu povo generoso e hospitaleiro em At-Turaif.”

(Reportagem adicional Osama Khairy)





