Aumenta pressão na França contra acordo Mercosul-UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2024 - 14:01

PARIS, 19 NOV (ANSA) – Aumentou a pressão de agricultores nas ruas da França contra a perspectiva de um acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, apesar de o presidente Emmanuel Macron já ter rechaçado assinar o texto atual do tratado.

No sul do país, mais de 100 manifestantes partiram em um comboio de 30 veículos em direção a Le Boulou para bloquear caminhões na fronteira com a Espanha.

O ato foi liderado pela Coordenação Rural, segundo maior sindicato agrícola francês e que ameaça realizar ações mais duras, inclusive impedir o transporte de mercadorias alimentares, se não obtiver garantias claras contra o acordo Mercosul-UE.

Além disso, cerca de 30 tratores se reuniram em um protesto na região de Bordeaux, enquanto o governo da França tenta mobilizar os outros países europeus a rechaçar o tratado.

“Vamos resistir no braço de ferro pelo tempo que for necessário”, assegurou a porta-voz do governo, Maud Bregeon. O acordo é negociado pela Comissão Europeia, poder Executivo da UE, mas depende da ratificação de todos os países envolvidos para entrar em vigor.

Os agricultores europeus representam uma das principais frentes de resistência ao tratado por temer a concorrência de produtos agropecuários sul-americanos com preços mais competitivos. (ANSA).