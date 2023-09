Aumenta para 25 o número de mortos pela queda de ônibus em uma ribanceira no Peru

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2023 - 19:02 Compartilhe

A queda de um ônibus de uma ribanceira enquanto ele circulava por uma estrada rural na região andina de Huancavelica, no sul do Peru, deixou pelo menos 25 mortos na madrugada desta segunda-feira (18), informaram as autoridades.

“O balanço é um número de 25 pessoas mortas e 34 pessoas feridas”, disse o ministro da Defesa, Jorge Chávez, em um novo relatório sobre o acidente.

As primeiras informações apontavam para 20 mortos, mas, logo depois, o número foi aumentando devido à gravidade dos mais de 30 feridos.

Entre os machucados, há quatro venezuelanos, três deles crianças de entre nove e três anos, segundo o ministério da Saúde.

O acidente ocorreu por volta das 02h (meia-noite pelo horário de Brasília) quando o ônibus em que viajavam mais de 50 passageiros caiu de uma ribanceira de mais de 200 metros no distrito de Anco, Huancavelica.

O veículo havia partido da cidade de Huanta, em Ayacucho, e tinha como destino Huancayo, na região de Junín.

Os feridos foram enviados para Huanta.

“Viemos de madrugada para ajudar os feridos. Nosso centro de saúde colapsou”, declarou à imprensa o prefeito do distrito de Anco, Manuel Zevallos.

A presidente peruana, Dina Boluarte, enviou uma mensagem de condolências aos familiares das vítimas e ordenou o seu governo a fornecer apoio.

“Quero me dirigir ao Peru para expressar as minhas condolências às famílias dos mortos”, disse Boluarte, que está em Nova York para participar da 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A Conferência Episcopal Peruana, por sua vez, pediu ao governo em um comunicado “que realize uma investigação séria”, a fim de evitar que esses acidentes sigam se repetindo.

Em 13 de agosto, outro acidente na mesma região deixou 13 mortos e cinco feridos graves.

Os acidentes de trânsito são frequentes no Peru devido ao excesso de velocidade, ao mau estado das pistas, à falta de sinalização e ao fraco controle das autoridades.

